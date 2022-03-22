Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Брянске
В салоне находился двухлетний ребёнок.
Авария произошла на улице Почтовой в Брянске. 63-летний водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречку. Там машина столкнулась с Opel Zafira. В салоне иномарке находился двухлетний ребёнок.
Водитель отечественной легковушки получил перелом грудной клетки и ноги. Его доставили больницу.
Малыша из иномарки осмотрели врачи. Ребёнок находился в автокресле на заднем сидении и не пострадал.
Полицейские провели освидетельствование водителя Lada. Оказалось, что автомобилист сел за руль пьяным. У водителя автомобиля Lada установлено состояние опьянения. На него составили протокол.
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