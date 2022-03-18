Убийцу брянского таксиста отправили в СИЗО

Расследование уголовного дела продолжается.

50-летнего жителя города Брянска, подозреваемого в убийстве водителя такси отправили в СИЗО. Под стражу на время расследования уголовного дело его взяли по ходатайству следователей.

Напомним, 16 марта пьяный подозреваемый поссорился с водителем такси и дважды ударил его ножом в грудь. Мужчина умер на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.