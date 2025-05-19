Участковые уполномоченные полиции Брянска за сутки разыскали магазинного вора. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась администрация магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска. В объектив камер наблюдения попал момент кражи. В торговом зале посетитель положил в пакет сыр и мясные продукта. Он покинул магазин, не оплатив товары на почти 10 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции за сутки установили подозреваемого в краже. 25-летний житель областного центра ранее не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признался, что похищенные товары он успел сбыть.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.