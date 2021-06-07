Украинка сменила фамилию и девять раз незаконно проникла в Брянскую область

Женщину не остановил запрет на въезд в Россию.

52-летняя гражданка Украины предстала перед брянским судом по обвинению в незаконном пересечении границы.

Как сообщает региональная прокуратура, в марте 2017 года женщине запретили въезд в Российскую Федерацию до января 2020 года. Зная о запрете, гражданка Украины сменила фамилию, получила новый заграничный паспорт и девять раз пересекла границу в Брянской области.

При расследовании дела женщина признала свою вину и раскаялась. Учитывая помощь в раскрытии преступления, суд обязал ее выплатить штраф в размере 180 тысяч рублей.