Условное наказание получили двое брянцев за гибель человека от удара током. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об оказании некачественных услуг, повлёкших смерть человека. На скамье подсудимых оказались 26-летний житель Брянска и 32-летний житель Брянского района.

Первый подсудимый сдавал в аренду металлические контейнеры, расположенные на его земельном участке в Брянском районе. В июне 2024 года второй фигурант установил систему электроснабжения в один из контейнеров. Работы он провёл с грубыми нарушениями правил устройства электроустановок, без надлежащей изоляции проводов и оборудования контейнера от поражения током. Собственник же не провёл приемо-сдаточные испытания, которые могли выявить нарушения. Электрическое напряжение перешло на корпус металлического контейнера. А 15 июня 2024 года к нему прикоснулся 21-летний родственник арендатора. От удара тока молодой человек погиб на месте.

Суд приговорил обоих фигурантов к условным срокам. Решение не вступило в законную силу.