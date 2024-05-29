Условный срок назначил суд директору брянского колледжа за получение взятки

Условный срок назначил суд бывшему директору брянского колледжа за получение взятки от студентки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел дело о получении взятки. Приговор выслушала бывшая директор политехнического колледжа Брянского государственного технического университета.

В октябре 2017 года обвиняемая, являясь руководителем производственной и преддипломной практик, получила от студентки 20 тысяч рублей. За это она оформила документы о якобы участии девушки в практиках.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы и 200 тысячам рублей штрафа. Взятка конфискована в доход государства. Решение не вступило в законную силу.