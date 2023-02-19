В аварии с «КАМАЗом» на брянской трассе пострадали люди

В Жуковском районе на трассе в ДТП с «КАМАЗом» пострадали люди. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В воскресенье, 19 февраля, около 10 утра в Жуковской муниципальном округе произошла авария. На автодороге местного значения около поселка Крыжино столкнулась легковушка и грузовик «КАМАЗ». Прибывшие на происшествие спасатели деблокированли пострадавших в аварии.