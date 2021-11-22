В Белых Берегах на машину рухнула береза (ВИДЕО)

Местные жители просят чиновников спилить аварийные деревья.

В минувшие выходные на рынке в Белых Берегах на машину рухнула старая береза. Как сообщают жители поселка в соцсетях, автомобиль оказался поврежден.

«А если бы она упала на прохожего, на маленького ребенка? Это не стихия – это халатность!» – считают белобережцы.

Они отмечают, что коммунальщики «стали выпиливать молодые деревья, требующие просто кронации», тогда как внимание необходимо обратить на переросшие и аварийные деревья.

«Не ждите повторений с березой», – обратились они к чиновникам.