В Бежице сгорел балкон
Пожар тушили почти полчаса.
Вечером 23 февраля произошел пожар в Бежицком районе Брянска.
В 18.07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС сообщили в возгорании по улице Народной. На место оперативно прибыли две автоцистерны.
Выяснилось, что горят вещи на балконе квартиры. Потушить их удалось в 18.32.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
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