В Бежице сгорел балкон

Пожар тушили почти полчаса.

Вечером 23 февраля произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

В 18.07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС сообщили в возгорании по улице Народной. На место оперативно прибыли две автоцистерны.

Выяснилось, что горят вещи на балконе квартиры. Потушить их удалось в 18.32.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.