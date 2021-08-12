В Брасово «ВАЗ» влетел в «КамАЗ» – погибла девушка, четверо ранены

Полиция проверяет виновника аварии на состояние опьянения.

В ГИБДД Брянской области рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла 11 августа около 22.05 на улице Советской в Брасово.

По данным ГИБДД, 18-летний водитель «ВАЗ-2114» на перекрестке улиц Первомайской и Советской врезался в «КамАЗ» под управлением 40-летнего водителя.

19-летняя пассажирка «ВАЗа» от полученных травм погибла на месте.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, внутричерепной гематомой и тупой травмой грудной клетки. Его 18-летнюю пассажирку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и рваной раной тазобедренного сустава.

У 19-летней пассажирки «ВАЗа» диагностировали внутрисуставной перелом лучевой кости со смещением левой руки. 21-летний пассажир получил спинномозговую грыжу и ссадины лба.

У водителя «ВАЗа» взяли биологические образцы для определения состояния опьянения.