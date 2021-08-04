В Брасовском районе в ДТП погиб мотоциклист

Пока неустановленный водитель мотоцикла ИЖ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем SEAT Altea, за рулем которого был 82-летний мужчина. От удара отбросило обоих, автомобиль опрокинулся в кювете.

Почти 1,5 млн посетителей побывали в Передвижном выставочно-лекционном комплексе ОАО «РЖД» Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», или музей на колесах 3 августа отметил свой первый юбилей – 10-летие со дня основания. Его экспозицию, посвященную прошлому, настоящему и будущему самой крупной транспортной компании, посетили почти 1,5 млн. человек. За прошедшие годы ПВЛК преодолел почти 600 тыс. км железных дорог страны. Побывал во многих регионах России, включая Калининград,

Найденные на вокзале Смоленск медали Великой Отечественной войны вернули ветерану С начала года на вокзале Смоленск было обнаружено около 250 личных вещей пассажиров. Наиболее часто пассажиры забывают перчатки, шапки, зонты, платки, бейсболки, а также зарядные устройства и беспроводные наушники. Самой важной находкой стали медали Великой Отечественной войны, которые были возвращены ветерану. Среди необычных забытых вещей проект на строительство дома, мозаика из бисера, детские санки и

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Житель Смоленска склонил своего пасынка к краже из коровника Жителя Смоленска подозревают во вовлечении подростка в кражу. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. В конце июня 2021 года житель Смоленска 1995 года рождения попросил своего 15-летнего пасынка украсть металлические изделия из коровника, расположенного в деревне Магалинщина Смоленского района. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в

Где правит балл? Пока бывшие одиннадцатиклассники отдыхают от экзаменов и с трепетом ждут приказов о зачислении в вузы, в администрации региона подвели итоги проведения ЕГЭ-2021 и проанализировали полученные выпускниками результаты. На всё 100! Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году продлился с 31 мая по 25 июня.