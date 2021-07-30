В Брянске 39-летний экстремист получил условный срок за комментарий в соцсети

Житель Жуковского района призывал к ненависти и вражде по национальному признаку.

Володарский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу 39-летнего жителя Жуковского района. Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Как сообщает региональная прокуратура, 3 сентября 2019 года мужчина разместил в соцсетях комментарий, содержавший призыв к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды.

Суд приговорил его к двум годам условно с двухлетним испытательным сроком. Уголовное дело расследовало СО УФСБ России по Брянской области.