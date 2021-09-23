В Брянске беременная девушка поскандалила с гинекологом

«Ребеночек там страдает, и повышенное давление», – пожаловалась пациентка.

В женской консультации больницы № 1 в Бежицком районе Брянска произошел конфликт беременной девушки и гинеколога. Жалобу пациентка Юлия Олеговна опубликовала на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.

Она рассказала, что в кабинет гинеколога попала на полчаса позже указанного в талоне времени. Когда врач попросила документы о смене фамилии, предъявить их пациентка не смогла.

«На что доктор со вздохом и в грубой форме с повышенным тоном сказала, что она мне об этом говорила, хотя я впервые у нее на приеме после смены фамилии, я также в грубой форме ей ответила, – сообщает Юлия Олеговна. – Доктор стала оскорблять меня и мою семью: «В какой семье вы выросли?», «Так только бомжи разговаривают», «И как вы вообще работаете руководителем, как Вы с людьми работаете?». Это все фразы гинеколога, которая принимает беременных девушек… Конечно же, я вышла со слезами из кабинета, у меня повышенное давление, я пришла на осмотр к доктору, а получила кучу негатива, нервы потрачены, ребеночек там страдает, и повышенное давление».

Также, по словам девушки, «рекомендаций после приема доктор никаких не дала, какие лекарства продолжать принимать, а какие нет».

Ситуацию прокомментировала заведующая женской консультацией горбольницы № 1 Елена Перепелова.

Она пояснила, что «время ожидания приема лечащего врача составило 25 минут, что не выходит за допустимое время ожидания приема врача».

«Все результаты обследования, рекомендованные доктором препараты с дозами и кратностью приема заносятся в диспансерную книжку беременной, которая находится у женщины на руках», – также сообщила Елена Перепелова.

При желании недовольная пациентка может сменить лечащего врача.