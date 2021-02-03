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В Брянске четвероклассницу высадили из автобуса из-за несработавшего проездного

2021, 03 февраля 17:10 Происшествия
В Брянске четвероклассницу высадили из автобуса из-за несработавшего проездного
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Девочке пришлось три остановки идти пешком по холоду.

В Брянске кондуктор автобуса высадила на мороз четвероклассницу из многодетной семьи после того, как у девочки при посадке не сработал электронный проездной.

Как сообщает федеральный ресурс Милосердие.Ру, мама девочки рассказала, что кондуктор действовала с молчаливого согласия водителя, не вступился за ребенка и никто из пассажиров. В итоге школьнице пришлось идти пешком три остановки по холоду до остановки, где ее встречала мать.

Мама ребенка обратилась в администрацию автопарка, где ей пообещали найти кондуктора и разъяснить недопустимость подобных действий, написала жалобу в Роспотребнадзор и обратилась за разъяснениями, почему не сработал электронный проездной, в управление социальной защиты и банк, выпустивший карту. Но ответа от них пока не получила.

В 2016 году Минтранс запретил кондукторам и водителям общественного транспорта в холодную погоду детей, едущих без билета. В телеграмме министерства по этому поводу говорится, что эти действия создают угрозу жизни и здоровью детей, а допущенное нарушение несоизмерыми с мерами по защите прав переводчика на оплату проезда.

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