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Брянск обновит автобусный парк: 192 новые машины — уже на линии

2026, 05 августа 12:17
Брянск обновит автобусный парк: 192 новые машины — уже на линии
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До 2030 года в Брянске закупят 192 новых автобуса большого класса – пишет сайт АиФ-Брянск.  Первые 19 низкопольных машин на 111 пассажиров, удобных для колясок, уже вышли на загруженные маршруты — № 5А, № 37А и № 106А.

Меняется и сама сеть: появился рейс № 4А до поликлиники № 4, автобус № 24А по просьбе заводчан стал ходить вечером, № 50А продлили до Чайковичей, а маршрутка № 49 — до военного госпиталя. В списке бесплатных пересадок прибавилось четыре маршрута: № 10А, 14А, 16АК и 30А.

В горадминистрации поясняют: последняя крупная закупка была в 2021 году, износ парка сказывается на пассажиропотоке — машины чаще уходят в ремонт. Маршруты изменяют с учётом пассажиропотока и перспектив развития районов. И ищут баланс между социальной функцией транспорта и экономической целесообразностью.

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