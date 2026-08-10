Новые правила для брянских перевозчиков: тарифы обнародуют за 15 дней

2026, 10 августа 13:15

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Брянских перевозчиков обяжут предупреждать пассажиров о новых тарифах за 15 дней. С 1 сентября они также должны будут передавать в региональную систему данные о местоположении транспорта и обеспечивать исправность оборудования. Речь идёт об устройствах для перевозки пассажиров с инвалидностью, системах контроля температуры, электронных табло и терминалах для безналичной оплаты.

Закон устанавливает требования к регулярности движения и позволяет областным властям вводить экологические требования к транспорту на маршрутах. Документ регулирует не только автобусное сообщение, но и порядок организации пригородных железнодорожных перевозок.