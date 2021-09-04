В Брянске девушка на Chery сбила скутериста

Водителя скутера доставили в больницу.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 3 сентября около 8.00 на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, 28-летняя девушка – водитель Chery, двигаясь от улицы Ново-Советской, при повороте налево сбила 24-летнего водителя скутера «Сигма». Скутерист ехал от улицы мира в сторону улицы Ново-Советской.

Его госпитализировали с переломом правого надколенника.