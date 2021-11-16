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В Брянске девушку приговорили к семи годам за убийство собутыльника бокалом

2021, 16 ноября 14:20 Происшествия
В Брянске девушку приговорили к семи годам за убийство собутыльника бокалом
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Также ей предстоит выплатить 1 миллион рублей за причиненный моральный вред.

Бежицкий районный суд Брянска на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней девушки. Ее признали виновной в убийстве.

Как сообщает региональная прокуратура, 31 марта 2020 года в комнате общежития в Бежицком районе жительница Брянска выпивала с 38-летним знакомым. В ходе ссоры она несколько раз ударила собутыльника разбитым стеклянным бокалом в лицо и шею. Мужчина умер на месте от массивной кровопотери.

В суде девушка свою вину не признала. Несмотря на это, присяжные единодушно пришли к выводу о ее виновности, но при этом признали заслуживающей снисхождения.

Суд приговорил жительницу Брянска к семи годам колонии общего режима и обязал ее возместить моральный вред семье погибшего в размере 1 миллиона рублей.

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