В Брянске ДПС устроила погоню за пьяным водителем

Нарушителем оказался житель Путевки.
Стали известны подробности погони наряда ДПС за пьяным водителем в Брянске. Напомним, инцидент произошел 21 февраля – его сняли на видео очевидцы.
Как сообщили в городском ОГИБДД, около 6.15 у «Пивной бухты» по улице Крахмалева в Советском районе в рамках операции «Нетрезвый водитель» полицейские заметили Volkswagen Multivan – манера управления автомобилем вызвала подозрения в трезвости водителя.
Требование об остановке автомобилист проигнорировал и попытался скрыться от преследования во дворах жилых домов.
Полицейским удалось задержать нарушителя. Им оказался 35-летний житель Путевки. От медицинского освидетельствования он отказался.
На него также составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке, непредоставление преимущества пешеходам и отсутствие полиса ОСАГО.
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