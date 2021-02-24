В Брянске ДПС устроила погоню за пьяным водителем

Нарушителем оказался житель Путевки.

Стали известны подробности погони наряда ДПС за пьяным водителем в Брянске. Напомним, инцидент произошел 21 февраля – его сняли на видео очевидцы.

Как сообщили в городском ОГИБДД, около 6.15 у «Пивной бухты» по улице Крахмалева в Советском районе в рамках операции «Нетрезвый водитель» полицейские заметили Volkswagen Multivan – манера управления автомобилем вызвала подозрения в трезвости водителя.

Требование об остановке автомобилист проигнорировал и попытался скрыться от преследования во дворах жилых домов.

Полицейским удалось задержать нарушителя. Им оказался 35-летний житель Путевки. От медицинского освидетельствования он отказался.

На него также составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке, непредоставление преимущества пешеходам и отсутствие полиса ОСАГО.