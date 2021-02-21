В Брянске сняли на видео погоню ДПС за нарушителем (ВИДЕО)

Водителя микроавтобуса удалось задержать.

В соцсетях появилось видео погони сотрудников ДПС за нарушителем на микроавтобусе Mercedes в Брянске.

«Итог погони за нарушителем. Сегодня в начале седьмого экипаж ДПС задержал водителя, пытавшегося уйти от преследования через двор, но увяз в глубоком снегу. Как видно, водитель на приличной скорости через арку между домами буквально влетел во двор и по пешеходной дорожке меж домами попытался скрыться от блюстителей порядка, но увы», – рассказал автор видео.

По его словам, «поняв, что положение безвыходное, нарушитель сдался без боя».

Увязший в снегу микроавтобус эвакуировали на спецстоянку. Автор записи также сообщил, что, вероятно, водитель Mercedes был пьян.