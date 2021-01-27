В Брянске идет в финалу судебный процесс над сыном бывшего вице-губенатора

Сегодня районный суд может огласить приговор Максиму Резунову.

В Советском райсуде Брянска в среду началось очередное слушание по делу об обвинении Максима Резунова, сына теперь уже бывшего вице-губернатора Александра Резунова, в причастности к смертельному пьяному ДТП.

Ожидается, что уже сегодня подсудимому могут огласить приговор.

Родители потерпевшего пришли на заседание с плакатом погибшего сына.

Ранее сторона обвинения с учетом того, что подсудимый признал вину, раскаивается в содеянном, возместил ущерб и воспитывает несовершеннолетних детей, запросила для него пять лет лишения свободы.

ДТП, в причастности к которому обвиняется Максим Резунов случилось в районе Кургана Бессмертия. Вскоре после трагедии отец обвиняемого Александр Резунов, занимавший на тот момент должность вице-губернатора Брянской области, подал в отставку.