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Общество

Оздоровительный комплекс «Лесной» в Брянске получил грант за победу в конкурсе

2026, 09 октября 15:29
Оздоровительный комплекс «Лесной» в Брянске получил грант за победу в конкурсе
Источник фото

Оздоровительный комплекс «Лесной» в Брянске получил грант за победу в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянской области подвели итоги конкурса «Лучший загородный оздоровительный лагерь». Участие в нём приняли 12 организаций. Эксперты оценили информационную открытость, уникальность воспитательной программы, безопасность детей, развитие материально-технической базы и охват отдыхом. Победу одержал детский оздоровительный комплекс «Лесной». 

«Статус лидера — это не только почётное звание, но и большая ответственность. Благодарю коллектив за высочайший профессионализм, искреннюю заботу о детях и блестящую подготовку к летней оздоровительной кампании 2026 года», — рассказал директор комплекса Кирилл Чаркасов.

За победу учреждение получило грант в один миллион рублей. Деньги направят на возведение пристройки к корпусу. В ней разместят игровую веранду и санузел. Строительство планируют начать в 2026 году.

Кроме того, в «Лесном» появится пространство для досуга и коворкинга «Мечта». Проект победил в областной программе молодёжных инициатив.

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