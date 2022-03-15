В Брянске иномарка сбила двух детей на обочине

Водитель не справился с управлением.

Около восьми утра на улице Бежицкой в Брянске произошло ДТП с пешеходами. 39-летний водитель Kia Sorento не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и сбила двух девочек, 12 и 15 лет.

К счастью, дети серьезно не пострадали. После осмотра в больнице девочек отпустили домой.