В Брянске инспектора по транспортной безопасности в ЦФО осудят за взятку в 115 тысяч

Деньги сотрудник Ространснадзора получил от представителя коммерческой компании.

В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта России. Инспектора Ространснадзора обвиняют в получении взятки в значительном размере.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с апреля 2017 года по август 2018 года государственный инспектор окружного управления Ространснадзора России, находясь в Брянске, получил от представителя коммерческой компании, оказывающей услуги в сфере транспортной безопасности, взятку в размере 115 тысяч рублей. Деньги перечислили на карту его жены. Взамен госинспектор пообещал оказать содействие в заключении нужных договоров.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ совместно и центрального аппарата ФСБ России.

Материалы уголовного дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.