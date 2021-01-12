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В Брянске начальницу управления ветеринарии осудят за взятку в 100 тысяч рублей

2021, 12 января 14:10 Происшествия
В Брянске начальницу управления ветеринарии осудят за взятку в 100 тысяч рублей
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По информации СУ СК РФ по Брянской области, начальник ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска» обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Днем 30 октября 2020 года обвиняемая с целью пересмотра результатов проверки, проведенной надзорным ведомством в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства, чтобы ее не уволили с занимаемой должности и не привлекли к уголовной ответственности за растрату бюджетных денег возглавляемого учреждения, находясь в поселке Путевка Брянского района Брянской области, передала своей знакомой 100 тысяч рублей для их последующей передачи в качестве взятки.

Однако, посредница передачи взятки рассказала о случившимся в полицию.

Уголовное дело направлено прокурору для его утверждения и направления в суд.

Напомним, в Брянске заключили под стражу двух уголовников за избиение до смерти мужчины.

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