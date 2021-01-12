В Брянске заключили под стражу двух уголовников за избиение до смерти мужчины

По информации СУ СК РФ по Брянской области, двое ранее судимых жителей региона задержаны по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 2 января 2021 в одной из квартир дома по улице Академика Королева в Володарском районе города Брянска подозреваемые в ходе ссоры избили хозяина жилища руками и ногами в область головы и грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли следы, имеющие значение для расследования. Обоим подозреваемым предъявлено обвинение. Суд заключил их под стражу.

Напомним, в Володарском районе авто-попутчик обманул женщину на 18 тысяч рублей.