В Брянске нашли погибшим пропавшего мужчину

Пропавший в середине января 45-летний брянцев Валентин Бадеев был найден мертвым.

Об этом сообщили добровольцы из брянского поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе во ВКонтакте.

Поиски Валентина были объявлены вскоре после того, как родные сообщили, что он ушел из дома и не вернулся. Добровольцы до последнего надеялись найти его живым. Но теперь им остается лишь выразить соболезнования близким покойного.