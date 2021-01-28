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В Брянске нашли погибшим пропавшего мужчину

2021, 28 января 15:38 Происшествия
В Брянске нашли погибшим пропавшего мужчину
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Пропавший в середине января 45-летний брянцев Валентин Бадеев был найден мертвым.

Об этом сообщили добровольцы из брянского поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе во ВКонтакте.

Поиски Валентина были объявлены вскоре после того, как родные сообщили, что он ушел из дома и не вернулся. Добровольцы до последнего надеялись найти его живым. Но теперь им остается лишь выразить соболезнования близким покойного.

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