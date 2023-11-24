Женщины-волонтёры Брянска получили поздравления с Днём матери
Женщины-волонтёры Брянска получили поздравления с Днём матери от главы районной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова посетила пункт помощи участникам спецоперации в ГДК имени Горького. Она поздравила женщин-волонтёров с Днём матери. Мастерицы плетут маскировочные сети, шьют костюмы, делают блиндажные свечи и собирают гуманитарную помощь для участников спецоперации.
«Вы меняете наш мир, делаете его добрее и справедливее. Примите слова признательности и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки!» — сказала Светлана Бледнова.
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