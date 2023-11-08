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Брянские волонтёры провели акцию «Дарю тепло»

2023, 08 ноября 09:05 Общество
Брянские волонтёры провели акцию «Дарю тепло»
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Брянские волонтёры провели традиционную акцию «Дарю тепло» ко Дню народного единства. Об этом в своих соцсетях рассказала уполномоченный по правам ребёнка Инна Мухина.

В Брянской области прошла традиционная акция «Дарю тепло». Она инициирована Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

«Каждый раз выбирается актуальная тема, имеющая особое значение для наших детей, формирования их личности, мировоззренческих позиций», – уточнила брянский омбудсмен Инна Мухина.

В этот раз акцию посвятили Дню народного единства. Три дня волонтеры раздавали прохожим флаги и значки с российской символикой. Они такое рассказывали об истории праздника.

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