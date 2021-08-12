В Брянске обнаружили ядовитых пауков

Горожан просят соблюдать осторожность.
Жители Брянска сообщают о нашествии ядовитых пауков – желтых хейракантиумов или, как их еще называют, желтых саков.
Пауки этого вида могут достигать длины порядка 1,5 сантиметра. Их укус по болезненности может превосходить укус осы. Яд желтого сака способен вызвать тошноту и головную боль.
Желтый сак обитает на засушливых территориях с жарким климатом. Из-за повышения температуры все чаще этих пауков встречают в Центральной России.
«Шел домой, нашел достаточно ядовитого желтого паука сака (хейракантиума). Укус может вызвать сильную боль и привести к появлению некротической язвы, также может вызывать тошноту и головную боль. Будьте осторожны», – сообщил в соцсетях житель Брянска, столкнувшийся с саком.
Еще одна горожанка рассказала, что обнаружила такого же паука в холодильнике, куда ее мать сложила овощи с дачи.
Саков можно встретить в траве, под камнями, в жилых помещениях и внутри автомобилей.
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