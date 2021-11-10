В Брянске осудят 17-летнего неонациста из Пермского края

Несовершеннолетнему создателю экстремистского сообщества грозит до 10 лет заключения.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего уроженца Пермского края. Несовершеннолетнего обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с марта по август 2020 года молодой человек, находясь на территории Пермского края, создал и возглавил экстремистское сообщество, разработал его структуру, план по его расширению, распределив в нем обязанности среди троих участников – также жителей Пермского края. Основной целью сообщества он провозгласил совершение преступлений в отношении групп лиц, выделенных по национальному признаку.

Для привлечения новых членов в социальной сети экстремист создал сообщества «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» («НВСРП») и «Правый обозреватель (Национализм) Брянск». Переехав в Брянскую область, он координировал работу созданного им экстремистского сообщества на территории региона и Пермского края.

Поиск, идейную обработку и вербовку новых членов экстремистского сообщества пермяк осуществлял с помощью листовок, личного общения и общения в социальных сетях.

Днем 11 июня при попытке распространения листовок несовершеннолетнего экстремиста задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Пермскому неонацисту грозит до 10 лет заключения.