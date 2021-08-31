В Брянске осудят двоих фальшивомонетчиков из Воронежа

Молодые люди сбывали поддельные деньги.

Уголовное дело в отношении двоих 21-летних жителей Воронежа направили в суд. Молодых людей обвиняют с сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.

Как сообщает региональная прокуратура, воронежцы купили в Интернете 15 поддельных купюр достоинством 2 тысячи рублей и расплачивались ими в торговых точках Брянска и Брянского района.

В подлинности купюр усомнились работники одного из магазинов, после чего подозреваемых задержали правоохранители.

Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд Брянска. Жителям Воронежа грозит до восьми лет заключения.