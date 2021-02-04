В Брянске осудят мужчину за хранение наркотиков в крупном размере

По информации прокуратуры Советского района Брянска, местный житель обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели продажи.

Житель Володарского района Брянска 25 марта 2020 года , находясь дома, в ходе переписки в приложении узнал, где расположена «закладка» наркотика синтетического происхождения на территории Советского района Брянска весом не менее 9,233 грамм.

На следующий день он пришел на указанное место, где забрал наркотик, расфасовав его в два полимерных пакета с зип-замками, которые разложил в карманы одежды.

Однако, уже вечером этого дня полицейские задержали его и изъяли наркотики. Брянцу грозит до 10 лет тюрьмы.