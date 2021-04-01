В Брянске осудят женщину за нанесение смертельной раны сожителю ножом

Женщине грозит до 15 лет заключения.

По информации прокуратуры Фокинского района Брянска, ранее не судимая 33-летняя местная жительница обвиняется в в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В январе в Фокинском районе Брянска женщина во время распития алкоголя поссорилась со своим сожителем и ударила его раскладным ножом в грудь.

Спустя неделю пострадавший скончался из-за осложнения после ранения.

Уголовное дело направлено в Фокинский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.