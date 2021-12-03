В Брянске отдали под суд троих сутенеров

В течение нескольких месяцев они поставляли женщин в досуговые заведения для интим-услуг.

Брянская полиция завершила расследование уголовного дела об организации занятий проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

Как сообщает региональное УМВД, 36-летний уроженец Карачева вместе с 46-летним и 34-летним жителями Брянской области организовал преступную группу. С февраля 2018 по апрель 2019 года подельники занимались организацией предоставления женщинами сексуальных услуг за деньги и вовлечением в занятие проституцией других женщин для увеличения дохода.

Уголовное дело возбудили в 2019 году. В 2020 году в отношении сутенеров возбудили еще два уголовных дела по статье «Вовлечение в занятие проституцией». Впоследствии их объединили в одно производство.

В ходе расследования правоохранители установили, что брянцы поставляли проституток в досуговые заведения. В общей сложности она привлекли к оказанию сексуальных услуг 14 женщин.

Уголовное дело направили в суд. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.