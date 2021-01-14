В Брянске полиция составила протоколы на трех безмасочников

За вчерашний день в областном центре проверили 81 предприятия торговли, сервиса и общепита.

В Брянске продолжаются проверки предприятий торговли, сервиса и общепита и торговых центров на предмет соблюдения их работниками и посетителями масочного режима и других антиэпидемических требований.

Как сообщает мэрия, за вчерашний день проверяющие посетили 81 такое предприятие. По итогам рейдов полицейские составили протоколы на трех безмасочников.

Нарушителями оказались покупатель «Пятерочки» на Литейнов в Бежице, продавец продуктового магазина на Кольцова на Володаркеи сотрудник супермаркета «Калита» на Московском проспекте в Фокинке. На 18 предприятиях Советского района, где побывали вчера проверяющие, нарушения не выявлены.