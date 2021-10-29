В Брянске полиция устроила погоню за пьяным узбеком на Daewoo Nexia

На водителя-нарушителя составили 12 административных материалов.

Сотрудники ГИБДД Брянска задержали водителя, пытавшегося скрыться от наряда ДПС.

Как сообщает областная ГИБДД, 28 октября около 21.25 у дома № 19 по улице фосфоритной в Володарском районе Брянска полицейские попытались остановить водителя Daewoo Nexia. Однако автомобилист попытался скрыться. Он увеличивал скорость, выезжал на встречную полосу и совершал опасные маневры, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.

Остановить его удалось в 21.50 на 369-м километре трассы М-3 Москва – Украина. За рулем находился 36-летний гражданин Узбекистана. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении водителя составили 12 административных материалов за невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

На пассажира Daewoo Nexia также составили административный материал за неповиновение распоряжению полицейского.