В Брянске при пожаре в пятиэтажке эвакуировали двух жильцов

Сегодня, 16 июля, в Фокинском районе Брянска произошел пожар. Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену ведомства с улицы Шолохова. Со слов очевидцев, вспыхнула квартира на четвертом этаже пятиэтажки. К месту вызова выезжали пять пожарных машин.

Прибывшим спасателям пришлось эвакуировать двух человек. К счастью, обошлось без пострадавших. Между тем, серьезные повреждения получило жилое помещение. Огонь бушевал на 38 квадратных метрах. Обстоятельства случившегося выясняются.