В Брянске пропал 17-летний Владислав Елисеев

Его ищут с 23 июня.

В Советском районе Брянска пропал 17-летний Владислав Дмитриевич Елисеев. 23 июня он ушел из дома в неизвестном направлении – с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет, предположительно, в темно-синий спортивный костюм, желтую футболку и темно-синие кроссовки. При себе имел темно-синий рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владислава Елисеева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также отряд нуждается в помощи добровольцев.