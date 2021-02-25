В Брянске пропал 36-летний Олег Любимов

Мужчину ищут полицейские и добровольцы.

В Брянске пропал Олег Олегович Любимов 1985 года рождения из Фокинского района. О его местонахождении неизвестно с 18 февраля, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза. Особая примета – татуировка на правой руке.

Был одет в черные брюки, черные ботинки, коричневую дубленку и черную вязаную шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Олега Любимова, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 и 112.

Также, напомним, в Брянской области продолжаются поиски Ирины Мачехиной и Елены Кривоносовой.