Брянский вице-мэр взял семьи добровольцев под патронаж

Первый зам брянского мэра взял две семьи добровольцев под патронаж. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин встретился с Алексеем Картавенковым и Дмитрием Степиным. Они добровольцами на днях отправляются в зону спецоперации. У обоих есть жены и дети.

«Я понимаю ваше желание послужить Родине. Поэтому я хочу спросить, согласны ли вы на то, чтобы я взял под патронаж ваши семьи? Что я хочу этим сказать. Пока вы будете служить, у ваших близких могут возникнуть проблемы, решение которых может потребовать вашего участия. Теперь насчет этого можете не волноваться. Служите спокойно, а по большинству возникающих проблем ваши близкие могут обратиться ко мне в любое время. Понятно, что я лично не приеду к вам чинить кран, но сделаю так, что эту проблему решат оперативно», — подчеркнул Сергей Антошин.

Первый зам также предложил депутатам и руководителям разных уровней взять под патронаж две–три семьи добровольцев.