В Брянске пропал 37-летний Алексей Филиппов

Также продолжаются поиски 78-летней Антонины Новиковой из Трубчевска. Утром 24 июня пенсионерка ушла в лес – с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Филиппова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в черную кофту с капюшоном, темные брюки с белыми лампасами и резиновые сапоги.

24 июня в Брянске пропал 37-летний Алексей Леонидович Филиппов. Мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

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