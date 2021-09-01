В Брянске пропала 50-летняя Елена Ретровская
Женщину ищут почти месяц.
В Володарском районе Брянска пропала 50-летняя Елена Николаевна Ретровская. Местонахождение женщины, нуждающейся в медицинской помощи, неизвестно с 4 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, короткие черные волосы, голубые глаза. Особая примета – каштановый парик со стрижкой каре.
Была одета в красную рубашку в крупную синюю клетку, синие джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены Ретровской, просят звонить по телефонам: 8-800-700-24-52 и 112.
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