В Брянске проверяющим попались четверо безмасочников

За вчера и сегодня в Брянске проверили на соблюдение масочного режима 153 магазина, кафе, салона красоты и торговых центра.

Во время рейды проверяющие выявили четырех нарушителей.

Безмасочниками оказадись менеджер кафе «Шляпа» в микрорайоне Московском, продавец обоев на Кромской и покупатели в магазине «Магнит Косметик» на Димитрова и мясном павильоне на Димитрова.

Во время рейдов по проверки заведений на работу после 23:00 нарушителей не выявлено.