В Брянске сиделка закормила пенсионера до смерти

Пожилой мужчина умер в результате асфиксии.

70-летняя сиделка из Брянска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 90-летнему подопечному.

С июля 2020 года жительница Фокинского района ухаживала за пожилым мужчиной, находившимся в беспомощном состоянии, сообщает региональная прокуратура.

В октябре во время кормления пенсионер не смог проглотить еду – несмотря на это, сиделка продолжила его кормить. В результате мужчина задохнулся.

Уголовное дело направили в суд. Жительнице Брянска грозит до двух лет заключения.