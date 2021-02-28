В Брянске сняли на видео пытавшегося спрыгнуть с балкона мужчину (ВИДЕО)

Сначала он попытался спрыгнуть, а затем передумал и взобрался назад.

Житель Брянска попал на видео, попытавшись спрыгнуть с балкона. Запись в соцсетях опубликовали очевидцы.

На видео видно, как мужчина взобрался на подоконник балкона, вероятно, намереваясь спрыгнуть, а затем передумал и вернулся назад.

«Странный тип вылез в окно, увидел камеру и решил залезть обратно», – сообщает автор видео Екатерина Пчелкина.

«Одно из двух: или вы спасли ему жизнь (хотя убиться с такой высоты не получилось бы), либо сорвали съемки мегакрутого ролика в тик-ток», «Есть и третий вариант: это был домушник, которому помешали свалить из обворованной квартиры», «Муж невовремя вернулся, а тут ты с камерой…» – строят предположения горожане.