Тело мужчины у иномарки обнаружили в кювете на брянской трассе

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

9 июня около 6.00 на 2-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Старое Задубенье в Унечском районе обнаружили Renault Symbol, рядом с которым находилось тело мужчины.

Погибшим оказался 55-летний местный житель. По предварительной информации областной ГИБДД, он ехал со стороны деревни Старое Задубенье в сторону федеральной трассы Брянск – Новозыбков – граница с республикой Беларусь, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Видимых повреждений, полученных в результате ДТП, на теле не обнаружено. По словам родственников, у мужчины были проблемы с сердечно-сосудистой системой, в последнее время состояние его здоровья ухудшилось. Родные не раз просили водителя не садиться за руль из-за плохого самочувствия.

Причину смерти мужчины установят в ходе экспертиз.