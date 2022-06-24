Голый мужчина пытался спуститься со второго этажа на простынях в Брянске

Вокруг «альпиниста» собралась толпа зевак.

В Брянске сфотографировали голого мужчину, пытавшегося спуститься со второго этажа с помощью простыней. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях.

«Такое ощущение, что у нас в городе началось какое-то летнее обострение, или муж вернулся из командировки раньше срока?» – написал автор снимка.

«Жена закрыла и ключи забрала с собой, а очень хочется опохмелиться!», «А может, его ребенок прикрыл неосторожно, возможно что угодно», «Да просто в квартире душно», – строят предположения брянцы.