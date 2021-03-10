В Брянске сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора
Росгвардейцы не дали похитителю убежать с места преступления.
В Брянске сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на вызов на место попытки магазинной кражи и задержали вора.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, мужчина похитил товар общей стоимостью 2700 рублей и пытался вынести его мимо кассы. А пытаясь скрыться от охраны магазина, разбил два стекла во входной двери. Затем он был задержан прибывшими по вызову росгвардейцами, которые передали его полиции.
По факту кражи ведется расследование, подозреваемый задержан.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.
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