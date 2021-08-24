В Брянске на Московском проспекте столкнулись «ГАЗель» и Nissan

Пострадал водитель «ГАЗели».

ДТП произошло в Брянске на Московском проспекте около 17:25.

54-летний водитель автомобиля Nissan Primera не убедился в безопасности своего поворота налево, из-за чего столкнулся с автомобилем «ГАЗель», который ехал сзади.

34-летнего водителя отечественного автомобиля с ушибом грудной клетки отпустили с назначением движения.

Известно, что в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.